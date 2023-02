Versuchter Raubüberfall auf Outlet-Store in Metzingen - Polizei bittet um Hinweise

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Freitagabend ist ein Bekleidungsgeschäft am Lindenplatz von bislang unbekannten Tätern überfallen worden, berichtet die Polizei. Gegen 20.30 Uhr gelangten zwei maskierte Männer über einen Nebeneingang in das Geschäft und forderten von einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Anstatt Bargeld zu übergeben, verwickelten die Mitarbeiter die Täter in ein Gespräch, woraufhin diese ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief erfolglos.

Die Flüchtigen wurden wie folgt beschrieben: Erster Täter: etwa 1,70 Meter groß und 65 Kilogramm schwer, war bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung, blauer Jeanshose und weißen Schuhen. Die Hose wies auffällige Risse am linken Knie und am rechten Oberschenkel auf. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und führte ein Messer mit sich.

Zweiter Täter: etwa gleich groß und schwer wie die erste Person, trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube und weißer Kapuze maskiert.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Metzingen unter Telefonnummer 071239240 zu richten. (pol)