Versuchter Einbruch in Reutlinger Imbiss

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Sonntagabend ist es zu einem versuchten Einbruch in einen Imbiss in der Kaiserstraße in Reutlingen gekommen. Um 23 Uhr versuchte der bislang noch unbekannte Täter eine Zugangstür aufzuhebeln. Hierbei löste die akustische Alarmanlage aus, weshalb der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Durch den entstandenen Lärm wurde eine Anwohnerin auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen war niemand mehr vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)