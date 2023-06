Versuchte Tötung? Polizei schnappt 18-Jährigen nach Attacke in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 18-Jährigen, dem zur Last gelegt wird, am Freitagmittag einen 37-Jährigen im Bereich eines Jugend- und Kulturzentrums in der Albstraße verletzt zu haben.

Kurz vor 13 Uhr alarmierte der 37-jährige Geschädigte die Einsatzkräfte, nachdem ihm den ersten Ermittlungen zufolge ein zunächst Unbekannter offenbar mit einem scharfen Gegenstand erhebliche Verletzungen zugefügt haben soll. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 18-Jährige, auf den die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen zutraf, in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Der deutsche Staatsangehörige soll im Laufe des Samstags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Opfer wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht Lebensgefahr. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich zu melden. Telefon 071219423333. (pol)