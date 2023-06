Update: Nach Messerangriff in Reutlingen - 18-Jähriger in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach dem Messerangriff eines 18-Jährigen auf einen 37-jährigen Mann in Reutlingen befindet sich das Opfer nicht mehr in Lebensgefahr. Das hat die Polizei am Samstagnachmittag mitgeteilt. Der 18-jährige Täter sitzt mittlerweile in Haft.

Die Polizei teilte mit: »Der 18-Jährige, der im Verdacht steht, am Freitagmittag im Bereich der Albstraße in Reutlingen auf einen 37 Jahre alten Mann mit einem Messer eingestochen und lebensgefährlich verletzt zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Samstagmorgen dem Haftrichter beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Beschuldigten erließ und in Vollzug setzte. Der 18-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 37-jährige Geschädigte befindet sich nach derzeitigem Kenntnisstand zwischenzeitlich außer Lebensgefahr.«

Die Ermittlungen zum Motiv und den Hintergründen laufen bei der Polizei weiter auf Hochtouren. (pol/GEA)