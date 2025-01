Verlorener Weihnachtsbaum löst Verkehrsunfall auf der B27 bei Pliezhausen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ein Weihnachtsbaum hat am Dienstagabend zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall auf der B27 bei Pliezhausen geführt, teilte die Polizei mit. Ein 41-Jähriger war gegen 20.40 Uhr mit einem Renault Kangoo mit Anhänger auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt zur B464 fiel ein nicht gesicherter Weihnachtsbaum von dem Anhänger auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender, 23 Jahre alter Audi-Lenker hatte keine Chance mehr rechtzeitig abzubremsen und prallte frontal gegen die Tanne. An seinem A4 entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Baum wurde im Anschluss von seinem Besitzer wieder aufgelesen und nachdem er ihn ordnungsgemäß gesichert hatte, durfte der Mann weiterfahren. (pol)