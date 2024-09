Verlorener Reifen führt zu Unfall auf der B28 in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B28. Dort war gegen 20.15 Uhr eine 60-jährige mit ihrem VW Polo in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle der B464 wechselte diese von der rechten auf die linke Fahrspur und überholte einen anderen Pkw. Hierbei konnte sie zwar noch einen auf der Fahrbahn liegenden Reifen erkennen, jedoch nicht mehr ausweichen, sodass sie den und überfuhr diesen in der Folge.

Die Fahrzeuglenkerin wurde nicht verletzt. Ihr Pkw wurde jedoch so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Großflächig aus dem Pkw ausgetretenes Öl konnte von der Feuerwehr und der Straßenmeisterei abgestreut und gebunden werden. (pol)