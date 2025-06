Verkehrsverstöße in Bad Urach: Darunter ein Fahrer unter Kokaineinfluss

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Mehrere Verkehrsverstöße sind am Donnerstag, in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr, bei gezielten Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Bad Urach festgestellt worden. An zwei stationären Anhaltestellen in der Burgstraße und Stuttgarter Straße sowie bei mobilen Kontrollen stellten die Beamten sechs Handyverstöße sowie sechs nicht angegurtete Fahrzeuginsassen, darunter zwei Kinder, fest. Bei einem 34 Jahre alten Pkw-Lenker besteht der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Kokain gelenkt hat. Ein entsprechender Vortest war positiv verlaufen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

An drei Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. Eine 65-jährige Pkw-Lenkerin sollte an einer Kontrollstelle angehalten werden, da sie während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierte. Die Frau fuhr jedoch weiter und konnte erst kurze Zeit später nach einer kurzen Hinterherfahrt angehalten werden. Neben dem Handyverstoß stellte sich heraus, dass der Pkw vermutlich nicht versichert war.

Die Fahrerin muss jetzt neben einem Bußgeldbescheid mit einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Die Kontrollen werden in nächster Zeit fortgesetzt. (pol)