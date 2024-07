Verkehrsunfall bei Mägerkingen - Hubschrauber im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber des ADAC ist bei einem Verkehrsunfall in Mägerkingen im Einsatz.

TROCHTELFINGEN. Am Freitagnachmittag ist es an der Einmündung der Landstraße 385 auf die Bundesstraße 313 beim Trochtelfinger Stadtteil Mägerkingen zu einem Verkehrsunfall noch unbekannter Schwere gekommen. Wie das Polizeipräsidium auf GEA-Anfrage mitteilte, waren ein Auto und ein Motorrad an dem Unfall beteiligt. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge wurde eine Person dabei verletzt, ein Rettungshubschrauber des ADAC war im Einsatz. Über den Unfallhergang können zu diesem Zeitpunkt (Stand 18.30 Uhr) noch keine Angaben gemacht werden. Straßensperrungen sind möglich. (GEA)