Verkehrsunfall in Pfullingen: Frau verletzt, Auto Totalschaden

PFULLINGEN. Ein Fehler beim Abbiegen hat am Montagabend an der Einmündung Seitenstraße/Gönninger Straße in Pfullingen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person geführt. Das berichtet die Polizei. Kurz nach 20.30 Uhr übersah ein 42 Jahre alter Mercedes-Lenker beim Linksabbiegen eine von links kommende, bevorrechtigte 32-jährige Ford-Fahrerin, woraufhin die beiden Wagen zusammenstießen. Hierbei zog sich die 32-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 13.000 Euro.