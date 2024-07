Verkehrsunfall bei Mägerkingen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Am Freitagnachmittag ist es an der Einmündung der Landstraße 385 auf die Bundesstraße 313 beim Trochtelfinger Stadtteil Mägerkingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium auf GEA-Anfrage mitteilte, waren ein Auto und ein Motorrad an dem Unfall beteiligt. Jüngsten Erkenntnissen zufolge missachtete eine 66-jährige Motorradfahrerin bei der Einfahrt in die B 313 die Vorfahrt eines dort in Richtung Gammertingen fahrenden Autos, dessen 63-jähriger Fahrer trotz einer Ausweichbewegung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Die 66-jährige Motorradfahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem ADAC-Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik geflogen werden. Eine 37-jährige Beifahrerin im Auto wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 18.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und der anschließend noch erforderlichen Aufräumarbeiten war die B 313 im Bereich der Unfallstelle bis 18.30 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung durch die Polizei war eingerichtet. (GEA/pol)