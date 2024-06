Verkehrskontrollen in Tübingen: 27 Autofahrer mit Handy in der Hand erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zahlreiche Verstöße mussten Beamte des Polizeireviers Tübingen bei Verkehrskontrollen am Montagvormittag in Tübingen feststellen. Zwischen zirka acht Uhr und neun Uhr kontrollierten die Polizeibeamten auf der Stuttgarter Straße, auf Höhe der Mathildenstraße den Verkehr in Richtung Stuttgart. In dieser kurzen Zeit fielen drei Autofahrer auf, die mit einer Verwarnung in Höhe von 30 Euro an die Anschnallpflicht erinnert werden mussten, berichtet die Polizei.

Deutlich teurer wird es für 18 weitere Autofahrer, die mit dem Mobiltelefon in der Hand am Steuer ertappt wurden. Bei einer weiteren Kontrolle an der B27 beim Sudhaus zwischen 10.20 Uhr 11.20 Uhr mussten neun weitere Autofahrer beanstandet werden, die ebenfalls ihre Hände nicht von ihren Mobiltelefonen lassen konnten. Neben einem Punkt in Flensburg erwartet diese nun ein Bußgeld von mindestens 100 Euro. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (pol)