Verkehrskontrolle auf der Alb: Autofahrer mit 140 km/h gemessen

HOHENSTEIN. Spezialisten der Verkehrspolizei Tübingen haben am Sonntag insbesondere Motorradfahrer an der B312 bei Oberstetten kontrolliert. Bei der von zehn Uhr bis 15 Uhr eingerichteten Kontrollstelle überprüften die Beamten schwerpunktmäßig den technischen Zustand der Zweiräder. An acht von rund 40 kontrollierten Krädern zeigten sich hierbei Mängel und Verstöße gegen verschiedene Vorschriften. In einem Fall musste die Weiterfahrt aufgrund von schwerwiegenden, technischen Problemen untersagt werden.

Im Zuge der zeitgleich durchgeführten Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Bundesstraße durch das Landratsamt wurden die dort festgestellten Geschwindigkeitsverstöße anschließend direkt an der Kontrollstelle durch die Polizeibeamten abgearbeitet sowie Lenker und Fahrzeuge ebenfalls einer ganzheitlichen Kontrolle unterzogen. Spitzenreiter waren dabei ein Autofahrer mit gemessenen 140 km/h sowie ein Kradlenker mit 139 km/h. (pol)