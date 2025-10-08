Verkaufsstände in Trochtelfingen aufgebrochen - Kleingeld gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Zwei nebeneinander befindliche Verkaufsstände an der Hauptstraße in Trochtelfingen-Hausen sind in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen worden. Hierbei wurden die beiden Selbstzahler-Kassen in einem Kartoffel-Häusle sowie auf einem Wagen für den Kürbisverkauf mit brachialer Gewalt geöffnet und das darin enthaltene, wenige Kleingeld gestohlen. Der angerichtete Sachschaden dürfte weitaus höher liegen, als das geringe Diebesgut. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)