Verglasung zu stabil: Einbruchsversuch gescheitert

TÜBINGEN. Ein Einbruchsversuch in einen Paketshop in Tübingen am Freitagabend ist offenbar aufgrund der Verglasung der Eingangstür gescheitert. Gegen 21.20 Uhr alarmierten Anwohner der Paul-Dietz-Straße die Polizei, nachdem zwei Jugendliche beim Versuch, die Eingangstür mit einem Stein einzuwerfen, beobachtet werden konnten. Ohne Beute machten sich die Jugendlichen anschließend unerkannt aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden an der Eingangstür beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen. (pol)