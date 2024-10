Vergessener Topf auf dem Herd führt zu Feuerwehreinsatz in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein vergessener Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd hat am Montagabend, gegen 18.15 Uhr, zum Ausrücken der Einsatz- und Rettungskräfte in die Brunsstraße geführt. Zuvor hatten Zeugen eine massive Rauchentwicklung in einem größeren Gebäudekomplex gemeldet, woraufhin die Feuerwehr und der Rettungsdienst von einem Brandgeschehen ausgingen und mit insgesamt 21 Fahrzeugen und 70 Kräften vor Ort kamen.

Es stellte sich dann heraus, dass der Rauch des verbrannten Essens die Rauchmelder ausgelöst hatte. Verletzt wurde glücklicherweise nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, ebenso entstand kein Sachschaden. (pol)