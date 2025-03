Verdächtiger in Tübingen festgenommen: Mülltonne in Brand gesetzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 56-Jährigen. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht am Donnerstagabend in der Mühlstraße eine Altpapiertonne in Brand gesetzt zu haben.

Gegen 23.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, die den Mann beobachtet hatten, wie er die Tonne in Brand steckte. Nach ersten Löschversuchen durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tübingen wurde die Feuerwehr hinzugezogen, welche die Altpapiertonne vollends ablöschte.

Der 56-Jährige konnte im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten knapp 100 Euro überschaubar. Eine Gefahr für umstehende Wohngebäude bestand nicht. (pol)