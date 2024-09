Verbotenes Wendemanöver auf B27 bei Tübingen: ein verletzter Motorradfahrer

Ein 40-jähriger Motorradfahrer kam bei diesem Unfall in der Nähe von Tübingen zu Fall und wurde dabei leicht verletzt.

TÜBINGEN. Weil ein 64 Jahre alter Audi-Fahrer auf der vierspurigen B27, kurz vor Tübingen-Bläsibad wenden wollte, ist es am Samstagnachmittag dort zu einem Unfall mit zwei Motorradfahrern gekommen. Wie die Polizei dem GEA mitteilte, wollten die beiden 40- und 45-jährigen Biker den Audi links überholen, als dieser zum Wenden ansetzte. Dabei prallte er in das Gefährt des 40-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde. Auch der nachfolgende Motorradfahrer kam laut Polizei zu Fall, blieb aber offenbar unverletzt. Der 64-Jährige trug ebenfalls keine Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte des verletzten 40-Jährigen zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. (GEA)