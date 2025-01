Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hat ein unbekannter Täter auf einem Firmendach in der Otto-Knecht-Straße in Mittelstadt verursacht. Im Zeitraum zwischen Samstagvormittag, 11 Uhr, und Sonntagabend, 21.30 Uhr, wurden mehrere Glaselemente auf dem Dach einer dortigen Produktionshalle angegangen und teilweise ganz zerstört. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/96110 um Zeugenhinweise.

(pol)