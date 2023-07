Völlig betrunkener Mann attackiert Polizisten am Reutlinger Hauptbahnhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am vergangenen Mittwoch (28.06.2023) attackierte ein 38-Jähriger mehrere Einsatzkräfte der Bundespolizei am Reutlinger Bahnhof. Gegen 22:25 Uhr kam der 38 Jahre alte Mann gezielt auf die am Bahnsteig 1 befindliche Streife zu und sprach diese an. Der nigerianische Staatsangehörige wurde zunehmend lauter und verbal aggressiver gegenüber den Einsatzkräften und kam mehrfach in bedrohlicher Weise auf diese zu. Der im Landkreis Reutlingen wohnhafte Mann ließ sich durch die Beamtin und den Beamten nicht beruhigen, entblößte seinen Oberkörper und schlug schließlich dem Beamten gegen die Brust.

Einlieferung in Fachklinik

Daraufhin wurde der mit über 2,9 Promille alkoholisierte Beschuldigte zu Boden gebracht und aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik eingeliefert. Die Einsatzkräfte wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Den 38-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (pol)