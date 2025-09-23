Ursulabergtunnel war nach Unfall voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einer zeitweisen Vollsperrung des Ursulabergtunnels hat ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag geführt. Der 18-jährige Lenker eines Opel Corsa war dort gegen 15 Uhr auf der B 312 in Richtung Reutlingen unterwegs und krachte wohl aus Unachtsamkeit ins Heck eines verkehrsbedingt stehenden Renault Megane, der von einem 22-Jährigen gelenkt wurde. Im Opel lösten aufgrund des Aufpralls die Airbags aus. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Blechschaden an den Autos dürfte insgesamt mit ungefähr 8.000 Euro zu Buche schlagen. (pol)