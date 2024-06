Unfall in Unterhausen nach Sekundenschlaf: 18-Jähriger muss Führerschein abgeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

UNTERHAUSEN. Unverletzt geblieben ist ein 18 -jähriger Autofahrer, nachdem er am frühen Samstagmorgen aufgrund Sekundenschlafs einen Verkehrsunfall in Lichtenstein-Unterhausen verursacht hat. Gegen 6.20 Uhr befuhr der 18 -Jährige mit seinem Pkw Audi A4 die Friedrich-List-Straße in Fahrtrichtung Honau. Aufgrund Sekundenschlafs kam er hier auf Höhe der Einmündung zur Nebelhöhlestraße mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr.

Im weiteren Verlauf touchierte er dann einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Richtung Reutlingen geparkten BMW, in welchem sich keine Insassen befanden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Der Audi A4 des 18 -jährigen Unfallverursachers war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. Der Führerschein des 18 -Jährigen wurde noch an der Unfallstelle beschlagnahmt. (pol)