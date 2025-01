Unfall zwischen Eglingen und Ehestetten: Zwei Verletzte und 18.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. Zwei Pkw mussten nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L249 abgeschleppt werden. Das berichtet die Polizei. Ein 25-Jähriger wollte gegen 18.45 Uhr mit einem Mercedes-Benz die Landstraße zwischen Eglingen und Ehestetten von einem Feldweg aus überqueren. Hierbei übersah er den Audi Q5 eines 23 Jahre alten Mannes, der von Eglingen herkommend in Richtung Ehestetten fuhr. Die beiden Fahrer sowie ein 23 Jahre alter Mitfahrer in dem Audi zogen sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden konnten. Zur Fahrbahnreinigung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 18.000 Euro geschätzt. (pol)