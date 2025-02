Die Macher der Wimsener Kulturreihe freuen sich auf die Konzertsaison in und vor der alten Mühle: Inge Tress (von links), Dietmar Schrade, Robert Riehle, Hubertus-Jörg Riedlinger, Hans Braunger, Reinhold Flitsch und vorn Nicoletta Freifrau von Saint-André. Foto: Marion Schrade Die Macher der Wimsener Kulturreihe freuen sich auf die Konzertsaison in und vor der alten Mühle: Inge Tress (von links), Dietmar Schrade, Robert Riehle, Hubertus-Jörg Riedlinger, Hans Braunger, Reinhold Flitsch und vorn Nicoletta Freifrau von Saint-André. Foto: Marion Schrade

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.