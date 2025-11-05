Unfall zwischen Rottenburg und Tübingen mit hohem Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG/TÜBINGEN. 14.000 Euro Schaden und ein nicht mehr fahrbereites Auto sind die Folgen eines Unfalls auf der B 28 am Mittwochmorgen. Ein 31-Jähriger war gegen 6.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße Richtung Tübingen unterwegs. Aufgrund von Unaufmerksamkeit dürfte der Mann einen vor ihm fahrenden Peugeot einer 63 Jahre alten Frau übersehen haben, die verkehrsbedingt ihr Fahrzeug abbremsen musste. Wegen des anschließenden Aufpralls wurde der Peugeot so schwer beschädigt, dass abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand. (pol)