Unfall mit zwei Verletzten: Vorfahrt missachtet bei Römerstein

RÖMERSTEIN. Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, einem nicht mehr fahrtauglichen Pkw und einem Gesamtschaden von knapp 20.000 Euro hat sich am Sonntagmittag bei Böhringen ereignet. Dort fuhr eine 29-Jährige mit einem Seat Ateca gegen 13.15 Uhr auf der B28 von Bad Urach in Richtung Feldstetten. Beim Abbiegen in Richtung Böhringen missachtete die Frau den Vorrang eines entgegenkommenden 65 Jahre alten Mannes und kollidierte mit dessen Renault.

Hierdurch verletzten sich sowohl die Unfallverursacherin, als auch die 62-jährige Beifahrerin des Renault-Lenkers. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur Behandlung in eine Klinik. Der schwerbeschädigte Renault wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die Unfallstelle für circa 30 Minuten komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Römerstein war mit zwei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. (pol)