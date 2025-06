Unfall mit zwei Verletzen in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zwei verletzte Personen sowie ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 0.05 Uhr ereignet hat. Ein 34-Jähriger fuhr in seinem VW Golf auf der Eichbergstraße in Richtung der Auffahrt zur B 28 hinter einem Mercedes Benz EQE. Der Fahrer des VW bemerkte nicht, dass der Mercedes vor ihm bremste, und fuhr von hinten auf diesen auf. Der ebenfalls 34-jährige Fahrer des Mercedes sowie seine 9-jährige Mitfahrerin erlitten hierdurch Stand jetzt leichte Verletzungen, die vor Ort nicht durch den Rettungsdienst behandelt werden mussten. (pol)