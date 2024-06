Unfall mit zwei Leichtverletzten in Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Ein Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen, drei leicht verletzten Person, einem nicht mehr fahrbereiten Pkw und einem Gesamtsachschaden in Höhe von 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich auf der B 27 ereignet hat. Am Freitagnachmittag, um 15.40 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Pkw Toyota Aygo die B 27 in Richtung Balingen. Auf Höhe Ofterdingen wollte sie von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Beim Einordnen auf den rechten Fahrstreifen fuhr sie aufgrund Unachtsamkeit nahezu ungebremst auf die vor ihr fahrenden 32-jährige Pkw-Lenkerin auf, welche mit einem Mercedes Benz A-Klasse unterwegs war. Die 26-Jährige, die 32-Jährige, sowie zwei Mitinsassen in dem Mercedes Benz zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht. Während der Unfallaufnahme war jeweils nur ein Fahrstreifen in jede Richtung befahrbar. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (pol)