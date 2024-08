Unfall mit zwei Autos und einem Sattelzug in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Schaden in Höhe von etwa 45.000 Euro ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 312 kurz nach Metzingen entstanden. Eine 41-Jährige war gegen 8.10 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt zur B 28 wechselte sie auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte mit dem dort fahrenden Mercedes eines 81 Jahre alten Mannes.

Die B-Klasse des Seniors wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen. Der Wagen geriet hierbei mit seiner Front unter den Auflieger eines auf der Abbiegespur in Richtung Bad Urach fahrenden Sattelzugs eines 30-Jährigen. Glücklicherweise blieben ersten Erkenntnissen nach alle Beteiligten sowie drei Kinder in dem Fahrzeug der Unfallverursacherin bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Der Mercedes musste im Anschluss abgeschleppt werden. (pol)