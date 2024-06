Unfall mit vier Fahrzeugen im Ursulabergtunnel bei Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Aufgrund eines Auffahrunfalls mit vier Fahrzeugen musste der Ursulabergtunnel am Donnerstagmorgen für eine dreiviertel Stunde voll gesperrt werden. Eine 39-Jährige war kurz nach 7.30 Uhr mit einem Volvo auf der B 312 von Lichtenstein herkommend in Richtung Pfullingen unterwegs. Im Tunnel bemerkte sie zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr im dichten Berufsverkehr zum Stehen kamen. Im Anschluss schob sie drei Autos aufeinander. Zwei Pkw waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Vorsorglich waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)