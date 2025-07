Unfall mit vier Autos bei Walddorfhäslach: B464 stundenlang gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Dienstagmorgen auf der B464 bei Walddorfhäslach ereignet hat. Ein 20-Jähriger war gegen 7.50 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Bundesstraße vom Naturpark Schönbuch in Richtung Walddorfhäslach unterwegs und wollte nach links in einen landwirtschaftlichen Beiweg einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 41-Jährigen, der mit seinem 1er BMW nicht mehr schnell genug reagieren konnte.

BMW schleudert in Maisfeld

Bei der nachfolgenden Kollision wurde der 3er BMW um die Hochachse gedreht und in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert. Der 1er BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls ebenfalls gedreht und blieb quer zur Fahrtrichtung auf der Fahrbahn stehen. Ein aus Richtung Walddorfhäslach fahrender 64-Jähriger prallte in der Folge mit einem Mercedes in die Front des 1er BMW und nachfolgend eine in Richtung Walddorfhäslach fahrende 63-Jährige mit ihrem BMW Mini ins Heck des 1er BMW, das durch die Drehung in die Gegenfahrspur ragte. Derzeitigen Kenntnissen zufolge wurden der 19 Jahre alter Mitfahrer im 3er BMW, der Fahrer des 1er BMW und die Fahrerin des Mini leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort

Die Schäden an den beteiligten Fahrzeugen summieren sich auf insgesamt mehrere tausend Euro. Neben der Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten, dem Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt, waren auch die Straßenmeisterei und zwei Abschleppdienste im Einsatz. Die Bundesstraße musste bis etwa 10.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Walddorfhäslach und der Abzweigung Dettenhausen komplett gesperrt werden. (pol)