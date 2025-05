Unfall mit Radler und Pedelec-Fahrer in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern ist es am Mittwochnachmittag gegen 17.40 Uhr auf der Straße Am Echazufer gekommen. Eine 34-Jährige befuhr auf ihrem Fahrrad den Radweg in Richtung Innenstadt. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 36-jährigen Pedelecfahrer. Die beiden Verletzten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Zum entstandenen Sachschaden kann noch keine Aussage getroffen werden. (pol)