Unfall mit Linienbus in Reutlingen

REUTLINGEN. Zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus ist es am Freitagvormittag gekommen. Gegen 9 Uhr bog ein 60 Jahre alter Mann mit einem Ford vom Friedrichsplatz aus nach links in die Gartenstraße ab. Dabei stieß er mit einem aus dieser Richtung kommenden Linienbus zusammen, der von einem 73-Jährigen gelenkt wurde. Hierbei dürfte den polizeilichen Schätzungen zufolge ein Blechschaden in Höhe von circa 13.000 Euro entstanden sein. Der Pkw musste zudem abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (pol)