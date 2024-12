Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Einmündung Diesel-/Marktstraße entstanden. Eine 77-Jährige bog gegen 11.20 Uhr mit einem Opel Meriva von der Dieselstraße aus nach rechts in die Marktstraße ein. Dort kollidierte der Pkw mit einem Linienbus, dessen 39 Jahre alter Lenker vorfahrtsberechtigt auf der Marktstraße unterwegs war und eine Haltestelle rechts neben der Fahrbahn anfahren wollte. Verletzt wurde niemand. (pol)