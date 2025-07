Unfall mit Kind auf Tretroller in Sondelfingen - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Mittwochmorgen in der Lange Straße in Reutlingen-Sondelfingen. Der bislang unbekannte Lenker eines VW-Transporters fuhr gegen 7.50 Uhr den verkehrsberuhigten Bereich der Lange Straße in Richtung Reutlinger Straße wohl mit zu hoher Geschwindigkeit.

Ein entgegenkommender Siebenjähriger musste dem Fahrzeug mit seinem Tretroller nach rechts ausweichen und kam dabei zu Fall. Der Fahrer hielt daraufhin an, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kindes, setzte seine Fahrt daraufhin jedoch fort. Der Siebenjährige wurde ambulant in einer Arztpraxis versorgt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen VW Transporter in Weiß mit RT-Kennzeichen.

Der Fahrer war etwa 40 bis 50 Jahre alt, hat kurze Haare und einen langen, grau/schwarzen Bart. Der Mann trug eine Latzhose mit neongrünen Trägern und ein graues T-Shirt. Zeugenhinweise zu dem Vorfall, dem Fahrzeug oder dem Fahrer bitte an die Verkehrspolizei Tübingen unter Telefon 07071/972-1400.