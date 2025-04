Unfall mit hohem Schaden in der »Schlössleskurve« bei Dettingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN/NEUHAUSEN. Schaden in Höhe von geschätzt rund 36.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der sogenannten »Schlössleskurve« zwischen Detingen und Neuhausen entstanden. Eine 33-Jährige befuhr gegen 9.20 Uhr mit einem Audi A3 die Uracher Straße aus Richtung Neuhausen in Richtung L380a. An der dortigen Einmündung wollte sie nach links in Richtung Dettingen einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault Espace eines vorfahrtsberechtigten 67-Jährigen.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Beide Fahrzeuge, an denen die Airbags ausgelöst hatten, mussten abgeschleppt werden. Kurz nach 10.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (pol)