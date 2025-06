Unfall mit drei Verletzten bei Münsingen - Drogen im Spiel?

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Menschen ist es am Freitagnachmittag auf der L 230 zwischen Münsingen-Böttingen und Münsingen-Magolsheim gekommen. Die 40-jährige Lenkerin eines VW befuhr gegen 16.30 Uhr die Landstraße 230 von Böttingen in Richtung Magolsheim. In einer Linkskurve kam die 40-Jährige aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte sie mit dem Ford Kuga eines entgegenkommenden 82-Jährigen. Sowohl die VW-Lenkerin als auch der 82-Jährige und dessen 83-jährige Mitfahrerin zogen sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu.

Die Fahrzeuge der Beteiligten waren aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden an den beiden PKW beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Zudem ergaben sich bei der 40-jährigen Anhaltspunkte auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Sie musste sich daher in im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort einer Blutentnahme unterziehen.

Der unverletzte Hund der 40-Jährigen, welcher sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Fahrzeug befunden hatte, wurde vorübergehend in polizeiliche Obhut genommen und im weiteren Verlauf an Angehörige der 40-Jährigen übergeben. Die L 230 musste zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn mehrere Stunden voll gesperrt werden. (pol)