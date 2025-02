Unfall mit drei Autos in St. Johann: 21.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Ein Auto musste nach einem schadensträchtigen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Würtingen abgeschleppt werden. Kurz vor 15 Uhr war ein Senior mit einem VW auf der Bergstraße von Eningen herkommend unterwegs und ordnete sich auf die Linksabbiegerspur zur Münsinger Straße ein. Danach zog er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts auf die Geradeausspur, wo es in der Folge zur seitlichen Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Ford kam. Dieser wurde dadurch abgewiesen und stieß noch mit einem Opel zusammen, dessen Fahrerin im Einmündungsbereich mit der Schillerstraße angehalten hatte.

Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden an den drei Autos dürfte sich auf circa 21.000 Euro belaufen. Der Opel musste zudem abgeschleppt werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (pol)