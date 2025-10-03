Unfall in Riederich: Zwei Autofahrerinnen und ihre Kinder verletzen sich

Zwei Frauen und ihre kleinen Kinder wurden bei dem Unfall verletzt. (Illustration).

RIEDERICH. Am Donnerstag, gegen 12.20 Uhr, ist es auf der L374 zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 75 Jahre alte Skoda-Fahrerin im Riedericher Gewerbegebiet West die Robert-Bosch-Straße hin zur Einmündung in die L374. In diese wollte sie letztlich nach links, in Richtung Mittelstadt abbiegen.

Hierbei missachtete sie schließlich beim Abbiegen, die mittels Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt, einer von links kommenden 40-jährigen Fahrerin eines VW. Infolge dessen kollidierten beide Fahrzeuge und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.

Beide Autofahrerinnen und deren vier beziehungsweise fünf Jahre alten Kinder erlitten jeweils leichtere Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle musste zur Bergung der Fahrzeuge und zur Säuberung der Fahrbahn durch die Feuerwehr vorübergehend gesperrt werden. (pol)