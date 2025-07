Unfall in Ammerbuch - Autofahrer übersieht 12-jährigen Radler

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Herrenberger Straße in Entringen ist ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Gegen 18 Uhr war ein 13-Jähriger mit seinem Rad in entgegengesetzter Richtung auf dem Gehweg der Herrenberger Straße unterwegs. An der Einmündung der Oberen Straße kollidiert er mit einem Opel eines 21-Jährigen, der mit seinem Wagen auf die Herrenberger Straße einbiegen wollte und hierbei den Radler offensichtlich zu spät wahrgenommen hatte. Der 13-Jährige wurde im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Erkenntnisse zu entstandenen Sachschäden liegen noch nicht vor. (pol)