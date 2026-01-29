Unfall beim Abbiegen in Gönningen: Autofahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Fehler beim Abbiegen hat am Mittwochnachmittag in Gönningen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Das berichtet die Polizei. Das Gegen 16.20 Uhr war eine 55 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Bronnweiler Straße von Sonnenbühl herkommend unterwegs und wollte dieser an der Einmündung der Matheus-Wagner-Straße weiter nach links folgen. Hierbei missachtete sie den derzeitigen Ermittlungen zufolge den Vorrang eines aus der Matheus-Wagner-Straße kommenden Audi, der von einem 30-Jährigen gelenkt wurde. Beide Personen hatten an der Ampelanlage Grün.

Bei der Kollision erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Beide Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit schätzungsweise 18.000 Euro an. (poL)