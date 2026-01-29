Auto kommt auf Gönninger Steige von der Straße ab und kippt auf die Seite

Bitte aktivieren Sie Javascript

GÖNNINGEN. Den winterlichen Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge der Auslöser für einen Unfall am Donnerstag in der Gönninger Steige. Gegen 1.20 Uhr fuhr der Lenker eines VW Tiguan von Genkingen herkommend in Richtung Gönningen und kam in einer Kehre alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Nachdem der Wagen eine Kurvenwarntafel beschädigt hatte, geriet er in Schieflage und kippte letztendlich auf die Seite. Der 27-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde abgeschleppt, der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (pol)