Gönninger Saatgutbörse: Altes und samenfestes Saatgut von A bis Z

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. Gönningen war einst ein weltbekanntes Samenhändlerdorf. »Hier ist die Wiege des Samenhandels von ganz Deutschland und Europa. Viele Firmen, die es heute noch gibt, haben Gönninger Wurzeln,« weiß Hartmut Fetzer. Der Inhaber von Samen-Fetzer und zweite Vorstand des Vereins Gönninger Tulpenblüte ist einer von ihnen. »Aus dieser Tradition heraus haben wir 2019 die erste Saatgutbörse organisiert, um samenfeste Sorten zu erhalten und deren Bestände zu unterstützen.« Für die Veranstalter war die sechste Auflage ein voller Erfolg: Auf die etwa 20 Aussteller kamen rund 600 Besucher, die am Samstag den Weg in die Roßberg-Turnhalle gefunden hatten, um sich mit überwiegend historischem und vor allem samenfestem Saatgut einzudecken.

»Alles, was wir auch selber essen, vermehren wir dann auch«

Rund 230 Kilometer angereist, nämlich aus Wertheim am Main, war die Gärtnerei Dieter Haas, die nun zum vierten Mal auf der Gönninger Saatgutbörse vertreten war. »Wir kommen immer gerne her«, erzählt der Inhaber. »Die Veranstalter sind nett, wir werden hier gut versorgt.« Außerdem wollte er natürlich seine Ware an den Mann bringen. Sein Sortiment umfasst etwa 600 verschiedene Tomatensorten, 40 Varianten von Paprika und etwa 100 Chilisorten. Außerdem verkaufen Dieter Haas und seine Frau selbst eingemachtes Gemüse aus eigenen Früchten sowie junge Pflanzen wurzelechter Rosen. »Die sind nicht auf wilde Rosen veredelt, sondern auf eigener Wurzel«, erklärt der Fachmann. »Sie werden aus Stecklingen gemacht, dann bekommt man nie wilde Triebe, wenn man sie auspflanzt.«

Alte Sorten bestechen durch Vielfalt und Widerstandskraft. Foto: Sigrid Jenatksche Alte Sorten bestechen durch Vielfalt und Widerstandskraft. Foto: Sigrid Jenatksche

Von Anfang an mit dabei sind Angela Hinz und Dieter Bachmann aus Leimen in der Kurpfalz. "Es gibt sehr viele alte Sorten, die gar keine Zulassung mehr haben, sondern nur in Archiven 'rumliegen", bedauert Hinz. "Wir erhalten alte Sorten und wollen sie wieder unter die Leute bringen." Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen hätten samenfeste alte Sorten eine Geschmacksvielfalt, die man so gar nicht kenne: Tomaten von süß bis sauer oder Kohl mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und -nuancen. "Sie besitzen Widerstandsfähigkeiten und Resistenzen, von denen heute kaum mehr einer etwas weiß. Außerdem passen sich samenfeste Sorten im Lauf der Zeit dem herrschenden Klima und Boden an." Dem Namen entsprechend vertreibt "Tomaten aus Kurpfalz" überwiegend Tomaten, hat aber auch andere Pflanzensamen im Sortiment: etwa Bohnen, Kürbis, Zwiebel, Physalis oder Gurken – »Alles, was wir auch selber essen, vermehren wir dann auch«.

Tomaten machten tatsächlich einen Großteil des Angebots aus. Rund 1.000 verschiedene Sorten wurden an den einzelnen Ständen angeboten – sehr zur Freude von Claudia Hartling aus Hechingen. »Ich habe bestimmt 20 Sorten in meinem Sortiment, bin aber immer auf der Suche nach neuen guten oder historischen Sorten«, erklärt sie. Außerdem haben sie und ihr Mann Schafwollpellets gekauft, um die Tomaten beim Umtopfen gleich düngen zu können. »Ich bin echt begeistert, es sind viele interessante Stände hier, an denen man sich austauschen und Tipps holen kann.« So auch beim Stand der Staudenfreunde, wo das Ehepaar Mitglied ist.

»Tolle Sachen muss man unterstützen«

Bezirksbürgermeisterin Claudia Gumpper bringt sich bereits seit der ersten Saatgutbörse 2019 ein, fungierte damals noch als Bezirksgemeinderätin als Verbindungsmitglied, engagiert sich bei den Tulpensonntagen und hat hierfür auch schon Kuchen gebacken. »Tolle Sachen muss man unterstützen«, begründet sie ihr Interesse. »Es geht um Tradition, um den Austausch von Tipps und das Weitergeben von Informationen.«

Informationen bekamen die Besucher nicht nur an den Ständen, sondern auch bei den zahlreichen Fachvorträgen zum Thema Streuobst und Garten. Einer der Referenten war Bernd Socher von LandschaftenSchmecken, der an seinem Stand eine Vielzahl von Knoblauchsorten anbot und in seinem Vortrag die vielen Eigenschaften selbiger »Wunderpflanze im Garten« hervorhob.

Jannis Fusser und seine Freundin waren auf der Suche nach samenfestem Saatgut extra aus Stuttgart gekommen. »Es ist echt cool und lohnt sich, wenn man Interesse am Gärtnern hat.« Der 30-Jährige ist zufrieden: Neben Tomatensamen hat er auch eine Sorte Knoblauch gefunden, die er bisher noch nirgends kaufen konnte. Dazu Orange Cosmea und einige Bohnen. »Jetzt suchen wir noch Mais und Salat.«

Die Saatgutbörse ist Teil der Gönninger Tulpenblüte. Der nächste Termin ist der erste Tulpensonntag am 19. April. Los geht es um 10 Uhr mit einem Tulpen-Gottesdienst, bevor die Gönninger Tulpenblüte um 11.15 Uhr offiziell eröffnet wird. (GEA)