Gönninger Bezirksgemeinderat: Anbau Roßberghalle endlich umsetzen

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. Bezirksbürgermeisterin Claudia Gumpper betonte in der Sitzung des Bezirksgemeinderats am Mittwochabend, trotz der schwierigen Haushaltssituation habe man sich entschieden, Anträge einzureichen. Denn auch in diesen Zeiten dürften die Belange der Bürger und des Stadtbezirks nicht außer Acht gelassen werden. »Uns ist bewusst, dass die Haushaltsanträge voraussichtlich nicht umgesetzt werden.« Aber die Themen, die Gönningen betreffen, dürften nicht in Vergessenheit geraten, sagte Gumpper. Sie erinnerte daran, dass seit 2019 aus Gönningen vier bis acht Anträge pro Haushaltsjahr gestellt worden seien, meist immer wieder dieselben. Lediglich der Antrag zur Reinigung und Pflege der Gönninger Seen sei umgesetzt worden. Der Antrag zum Anbau an die Roßberghalle sei genehmigt, aber dann mit Beginn der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. »Bereits in besseren finanziellen Zeiten wurde Gönningen hintenangestellt«, kritisierte Gumpper. Deshalb gehe es gerade jetzt um eine erneute Prüfung der Anträge und auch um eine Wertschätzung des Stadtbezirks Gönningen.

Lagerkapazitäten in der Halle sind komplett erschöpft

Das Hauptinteresse des Bezirksgemeinderats gilt dem multifunktionalen Anbau samt Bühne an die Roßberghalle, beziehungsweise dessen Umsetzung. Denn der Beschluss wurde bereits 2015 vom Gemeinderat gefasst und eigentlich sollte 2022 mit dem Anbau begonnen werden. Doch dann kam Corona, Projekte wurden aufgeschoben. Die Lagerkapazitäten der Halle seien schon lange komplett erschöpft, sagte Gumpper. »Zum Teil müssen Sport- und Übungsgeräte von den Vereinen privat untergebracht werden.« Die Roßberghalle sei zudem die einzige Halle im Stadtgebiet ohne Bühne. Für den Anbau wurden bereits Spenden in Höhe von mehr als 13.000 Euro gesammelt. Die Kosten für den Anbau setzt der Bezirksgemeinderat inzwischen mit einer Million Euro an.

Gönningen ist durch die Gönninger Seen ein Ausflugs- und Tourismusziel. Allerdings: Es fehlt ein Fuß- und Radweg zu den Seen. Dieser soll, wenn es nach dem Bezirksgemeinderat geht, rasch umgesetzt werden. »Der Radtourismus hat deutlich zugenommen«, betonte Gumpper. Zudem werde angesichts der Erweiterung des Biosphärengebiets mit einer weiteren Zunahme gerechnet, eine Fortführung des Radwegs in Richtung Genkingen sei zudem wünschenswert. Und auch die Firma Metz liege an der Landstraße zu den Seen, zahlreiche Beschäftigte kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Gumpper verwies auf mögliche Fördermittel für den Wegebau aus dem Bundesförderprogramm Stadt und Land für Fahrrad-Infrastruktur. Die Zuständigkeit für den Bau liege beim Regierungspräsidium Tübingen, die Planungskosten lägen bei rund 30.000 Euro, die Kosten für den Radweg bei 1,2 Millionen Euro.

Blitzersäulen für Ortseingänge

Auch in Sachen Verkehr gibt es nach Ansicht des Bezirksgemeinderats Handlungsbedarf. Zum einen sollen Blitzersäulen an den Ortseingängen aus Richtung Reutlingen und Genkingen aufgestellt werden, zum anderen geht es um ein Parkraumkonzept für die Durchgangsstraße. Die derzeitigen stationären Blitzer an der Matheus-Wagner-Straße und an der Lichtensteinstraße sind außer Betrieb und können auch nicht mehr instandgesetzt werden. Seit Jahren gebe es Beschwerden wegen Rasern. Die Kosten für die Säulen belaufen sich auf 200.000 Euro. Ebenso wichtig ist für den Bezirksgemeinderat ein Konzept für die Durchgangsstraße. Durch parkende Autos werde der Verkehrsfluss unterbrochen, vor allem beim Lkw-Verkehr sei das ständige Anhalten und Anfahren störend. »Ein sinnvolles Parkraumkonzept wäre eine verkehrsberuhigende Maßnahme«, ist Gumpper überzeugt. Zustimmung fand ebenfalls der gemeinsame Antrag der Bezirksgemeinde in Bezug auf die E-Scooter im Stadtgebiet. Mit den Anbietern sollen neue Verträge ausgehandelt und Abstellplätze eingerichtet werden, um das Abstellen auf Rad- und Gehwegen in Zukunft zu verhindern.

Und dann hat Gönningen noch zwei spezifische Anliegen: Zum einen fehlen öffentliche Toiletten, denn eine einzige Toilette am Friedhof sei angesichts des Besucheraufkommens in dem Stadtbezirk, vor allem zur Tulpenblüte, zu wenig; zum anderen braucht die Gemeinde eine Unterstellmöglichkeit für den historischen Leichenwagen. Der stand bislang zur Leihgabe auf dem Friedhof Römerschanze, muss nun aber wegen dortigen Platzmangels zurückgenommen werden. Der Vorschlag des Bezirksgemeinderats: Ein Glas-Anbau an die Aussegnungshalle. »Der historische Leichenwagen ist ein bedeutendes kulturhistorisches Zeugnis der Ortsgeschichte«, betonte Gumpper. »Für den Bezirk ist er von hohem heimatgeschichtlichem Wert.« Die Kosten für einen entsprechenden Anbau werden auf 100.000 Euro geschätzt. Möglicherweise gebe es eine Fördermöglichkeit, weil auch das Friedhofswesen als Unesco-Weltkulturerbe gelte, hieß es aus dem Rat.

Die geplante Schließung der Bücherei-Zweigstelle in Gönningen veranlasste den Rat schließlich noch zum Antrag, diese Zweigstelle zu erhalten. Claudia Gumpper und die Bezirksgemeinderäte verwiesen auf den Bildungsauftrag, die Zweigstelle sei sowohl für Gönningen als auch für Bronnweiler eine wichtige Einrichtung. Die Bücherei spiele bei der Lese- und Sprachförderung eine große Rolle, sagte Gumpper. »Die Bücherei-Zweigstelle ist eine soziale Teilhabe-Möglichkeit aller Gesellschaftsschichten und ein Instrument gegen soziale Ungerechtigkeit.« (GEA)