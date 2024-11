Unfall beim Überholen in Lichtenstein: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L230 entstanden, teilte die Polizei mit. Ein 33-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit einem Mercedes CLS vom Kreisverkehr L230/B312 kommend auf der Landesstraße in Richtung Holzelfingen unterwegs. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge überholte er kurz nach dem Kreisverkehr mit seinem Wagen zwei vorausfahrende Pkw und streifte beim Wiedereinscheren mit dem hinteren Radlauf des Mercedes die linke Front des Skoda Kodiaq des überholten 53-Jährigen.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Zeugen des Vorfalls und insbesondere der Lenker oder die Lenkerin eines hellen Fahrzeugs, der oder die zum Unfallzeitpunkt auf der Gegenfahrspur unterwegs war und möglicherweise aufgrund des Überholvorgangs gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter Telefon 0712199180 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (pol)