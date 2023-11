Unfall bei Bad Urach mit mehr als 10.000 Euro Schaden.

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Schaden in Höhe von rund 10.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B28 entstanden. Ein 39 Jahre alter Chevrolet-Fahrer war gegen 14.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs.

Im stockenden Verkehr an der Einmündung zur Bleiche erkannte er zu spät, dass die vorausfahrende, 49 Jahre alte Lenkerin eines VWs bremsen musste und fuhr in das Heck des Wagens. Der VW wurde daraufhin auf den davorstehenden BMW eines 38-Jährigen geschoben. Verletzt wurde niemand. Der VW musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die B28 zeitweise nur einspurig befahrbar, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (pol)