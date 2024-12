Unfall bei Tübingen mit zwei Schwerverletzten: Frau schwebt in Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

WEILHEIM. Bei strömendem Regen hat sich am Sonntagmorgen, 22. Dezember, kurz vor 6 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Das teilte eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums auf GEA-Anfrage mit. Auf der B 28 zwischen Weilheim und Bühl kam es zu einer Kollision zwischen zwei Pkw, ferner wurde ein drittes Fahrzeug durch Trümmerteile beschädigt. Es wurden eine 30-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Nach derzeitigem Stand wurden der Golf-Fahrer und die 30 Opel-Lenkerin schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau schwebt in Lebensgefahr, der Mann hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde bei beiden Personen Blut entnommen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache, in die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart auch ein Gutachter eingebunden wurde, dauern noch an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Beide deformierten Pkw wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung durch die Straßenmeisterei ist die B 28 noch zur Stunde voll gesperrt. (Stand: 11.50 Uhr).