Unfall bei Metzingen: Zwei Verletzte und 17.000 Euro Schaden

METZINGEN. Bei einem Verkehrsunfall bei Metzingen am Samstagnachmittag an der Einmündung von der B312 zur L378a sind zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit einem Mercedes Lkw von der B312 auf die Ausfahrt Metzingen-West, um auf die L378a nach links abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 31 Jahre alten Mannes, der mit einem Mercedes SLK die Landesstraße aus Richtung Metzingen befuhr. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde der SLK gedreht und prallte in der Folge noch gegen einen ebenfalls an der Einmündung verkehrsbedingt wartenden Porsche Panamera, den ein 42-Jähriger lenkte.

Die beiden Insassen des SLK erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und begaben sich eigenständig in eine Klinik. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 17.000 Euro geschätzt.