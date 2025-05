Unfall bei Metzingen: Auto kippt auf die Seite, Fahrer schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag am Maienwaldknoten ereignet hat. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 68-Jähriger gegen 9.40 Uhr mit einem Fiat Panda die linke Spur der B28 von Reutlingen herkommend in Richtung B312/Stuttgart. Kurz vor der Überleitung zur B28 in Richtung Bad Urach befand sich ein anderes Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen, das offenbar immer weiter auf die linke Spur geriet.

Der 68-Jährige wich daraufhin nach links aus, prallte mit dem Fiat gegen die Leitplanke und kam in der Folge mit dem Wagen nach rechts von der Straße ab. Im Bereich des Fahrbahnteilers kollidierte der Pkw mit dem dortigen Erdwall und kippte anschließend auf die rechte Seite.

Mithilfe von Ersthelfern konnte der 68-Jährige seinen Pkw verlassen. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt, die bis etwa 11.50 Uhr gesperrt werden musste.

Bei dem anderen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen bzw. dunkelblauen kleineren Lieferwagen in der Größe eines Caddys gehandelt haben. Zwischen diesem und dem Fiat könnte es zu einem leichten Reifenkontakt gekommen sein. Anschließend setzte der kleinere Lieferwagen seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (pol)