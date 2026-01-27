Unfall bei Marbach: 81-Jährige überschlägt sich mit Kleinwagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Eine Autofahrerin hat sich am Dienstagmittag mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Die 81-Jährige befuhr gegen 13.15 Uhr die L247 bei Grafeneck, als sie in einer Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache zunächst auf die Gegenfahrspur geriet. Beim Gegenlenken kam der Wagen nach rechts von der Straße ab und überschlug sich in der Böschung.

Auf der Seite blieb der Toyota schließlich liegen. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde die Seniorin vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro total beschädigte Wagen wurde abgeschleppt. (pol)