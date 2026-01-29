Löschfahrzeug für Gomadingen: Gemeinderat diskutiert über Bestellung

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Selbst bestellen oder auf die landesweite Ausschreibung im kommenden Jahr warten? Mit dieser Frage musste sich der Gomadinger Gemeinderat befassen, denn in der Abteilung Gomadingen der Freiwilligen Feuerwehr steht die Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs an. Auf der Wunschliste steht ein LF 10, mittlerweile Standard bei den kleineren Wehren im Land. Deshalb führt das Land im Jahr 2027 eine Sammelausschreibung durch.

Ersparnis durch Bündelung

Die Vorteile liegen auf der Hand: Man verspricht sich einen günstigeren Preis – das HLF 10 für Dapfen, das im Herbst geliefert wird, kostet 620.000 Euro. Das Land erhöht die Zuschüsse um 40.000 Euro auf 182.000 Euro. Außerdem verringert sich der Aufwand im Rathaus und in der Feuerwehrspitze, wenn keine eigene Ausschreibung auf den Weg gebracht werden muss. Geschätzte Kosten in Höhe von etwa 5.000 Euro für einen externen Berater, der die europaweite Ausschreibung durchführen würde, entfielen ebenso.

Der Gemeinderat wollte trotzdem das verlockende Angebot vorerst nicht nutzen. 2025 gab es bereits eine landesweite Ausschreibung für LF 10s. Allerdings sind die Endpreise noch nicht bekannt, ebenso wenig die Details der Beladung. Bürgermeister Klemens Betz will daher lieber abwarten, bis hier mehr Klarheit herrscht.

Kommandant Andreas Leuze treibt noch etwas anderes um. Bei der Bündelbestellung sind alle Fahrzeuge baugleich. Gomadingen hat aber – auf die Abteilungen verteilt – unterschiedliche Feuerwehrautos, die sich in Summe ergänzen. Das vorhandene LF 8/6 aus dem Jahr 1999 ist mit einem Hebekissensatz, einer zusätzlichen Tragkraftspritze, einem großen Druckbelüfter und einer Ausrüstung für Höhenrettung ausgestattet. Das sollte auch ins neue Fahrzeug passen, wenn das Gesamtkonzept der Gomadinger Wehr nicht wackeln soll.

Spezifische Anforderungen

Der Gemeinderat hat angesichts der Unwägbarkeiten beschlossen, den Zuschussantrag für eine eigene Ausschreibung zu stellen, der muss bis zum 15. Februar auf den Weg gebracht werden. Wenn die Ergebnisse der landesweiten Ausschreibung 2025 vorliegen und akzeptabel sind, könne man immer noch zurückziehen, erklärte Bürgermeister Klemens Betz, und sich an die Bündelausschreibung für LF 10 im kommenden Jahr 2027 anhängen. »Einen Fehlschuss können wir uns nicht leisten«, sagte Betz.

Die Beschaffung des HLF 10 für Dapfen wird fast vier Jahre gedauert haben, wenn es eintrifft. Bis dahin muss sich der Gemeinderat mit dem Thema Feuerwehrhaus befassen. Denn sicher ist: Ein LF 10 passt nicht ins Bestandsgebäude. (wu)